Découverte des arbres remarquables du quartier Saragosse, 2 mai 2023, Pau.

Guidé par Matias de la Maison du jardinier et de la nature en ville, découvrez les arbres remarquables des parcs du quartier renouvelé de Saragosse et marquez les plans qui seront récoltés l’automne prochain pour rejoindre la pépinière citoyenne.

Enfants, à partir de 12 ans

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL : m.masco@ville-pau.fr

RDV donné lors de l’inscription.

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 18:30:00. EUR.

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided by Matias from the Gardener’s House and Nature in the City, discover the remarkable trees in the parks of the renewed Zaragoza neighborhood and mark the plans that will be harvested next fall to join the citizen nursery.

Children, from 12 years old

REGISTRATION REQUIRED BY EMAIL: m.masco@ville-pau.fr

Meeting point given at registration

Guiado por Matías, de la Maison du jardinier et de la nature en ville, descubra los árboles notables de los parques del renovado distrito de Zaragoza y marque las plantas que se cosecharán el próximo otoño para formar parte del vivero ciudadano.

Niños, a partir de 12 años

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA POR CORREO ELECTRÓNICO: m.masco@ville-pau.fr

Punto de encuentro indicado en el momento de la inscripción

Entdecken Sie unter der Führung von Matias vom Haus des Gärtners und der Natur in der Stadt die bemerkenswerten Bäume in den Parks des erneuerten Stadtteils Saragossa und markieren Sie die Pläne, die im nächsten Herbst geerntet werden, um sich der Bürgerbaumschule anzuschließen.

Kinder, ab 12 Jahren

ANMELDUNG PER E-MAIL ERFORDERLICH: m.masco@ville-pau.fr

RDV wird bei der Anmeldung angegeben

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Pau