Concert Slava Ukraini 81 Avenue du Loup, 30 avril 2023, Pau.

Le peuple ukrainien est résilient et créatif !

Même dans les drames qu’ils traversent aujourd’hui ,les artistes ukrainiens réfugiés continuent de créer, de danser, de chanter, de jouer de la musique. Ils nous ont préparé un spectacle tout en beauté, douceur, joies, émotions. Partager un moment fort, joyeux, sensible ensemble.

Partager la richesse de la culture ukrainienne :

Musique, danse, chants pour le spectacle, présentation et vente d’objets artisanaux traditionnels (poupées motanka, décorations en pailles, peintures…) réalisés par des réfugiés dans la région de Pau ou des bénéficiaires de l’aide envoyée en Ukraine et , si les conditions le permettent, repas ukrainien.

Les artistes et artisans ukrainiens présents sont mobilisés pour aider leur pays. Ainsi tous les bénéfices iront à l’aide humanitaire à Vinitzya et Kyiv, pour des projets auprès d’enfants victimes de la guerre..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

81 Avenue du Loup MJC Laü

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ukrainian people are resilient and creative!

Even in the drama they are going through today, Ukrainian refugee artists continue to create, to dance, to sing, to play music. They have prepared a show full of beauty, sweetness, joy and emotions. To share a strong, joyful, sensitive moment together.

To share the richness of the Ukrainian culture:

Music, dance, songs for the show, presentation and sale of traditional handicrafts (motanka dolls, straw decorations, paintings?) made by refugees in the region of Pau or beneficiaries of the aid sent to Ukraine and, if the conditions allow it, Ukrainian meal.

The Ukrainian artists and craftsmen present are mobilized to help their country. All the profits will go to humanitarian aid in Vinitzya and Kyiv, for projects with children victims of the war.

El pueblo ucraniano es resistente y creativo

Incluso en el drama que viven hoy, los artistas ucranianos refugiados siguen creando, bailando, cantando y tocando música. Han preparado un espectáculo lleno de belleza, dulzura, alegría y emoción. Compartir juntos un momento fuerte, alegre y sensible.

Compartir la riqueza de la cultura ucraniana:

Música, danza, canciones para el espectáculo, presentación y venta de artesanía tradicional (muñecas motanka, adornos de paja, pinturas…) realizada por refugiados de la región de Pau o beneficiarios de la ayuda enviada a Ucrania y, si las condiciones lo permiten, comida ucraniana.

Los artistas y artesanos ucranianos presentes se movilizan para ayudar a su país. Todos los beneficios se destinarán a ayuda humanitaria en Vinitzya y Kyiv, para proyectos con niños víctimas de la guerra.

Das ukrainische Volk ist belastbar und kreativ!

Selbst inmitten der Dramen, die sie heute durchmachen, kreieren, tanzen, singen und musizieren die ukrainischen Flüchtlingskünstler weiterhin. Sie haben für uns eine Show voller Schönheit, Sanftheit, Freude und Emotionen vorbereitet. Gemeinsam einen starken, fröhlichen und sensiblen Moment teilen.

Den Reichtum der ukrainischen Kultur teilen:

Musik, Tanz, Gesang für die Aufführung, Präsentation und Verkauf von traditionellen Kunsthandwerksgegenständen (Motanka-Puppen, Strohdekorationen, Gemälde usw.), die von Flüchtlingen in der Region Pau oder von Empfängern von Hilfslieferungen in die Ukraine hergestellt wurden, und, wenn die Bedingungen es erlauben, ein ukrainisches Essen.

Die anwesenden ukrainischen Künstler und Kunsthandwerker sind mobilisiert, um ihrem Land zu helfen. Alle Einnahmen gehen an die humanitäre Hilfe in Vinitzya und Kyiv, für Projekte mit Kindern, die Opfer des Krieges geworden sind.

