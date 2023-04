Visite flash au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts, 26 avril 2023, Pau.

Rendez-vous le mercredi 26 avril à 12h au musée des Beaux-Arts, pour une visite commentée flash sur 3 œuvres/3 mouvements artistiques du XIXè siècle.

Une visite qui propose de porter un regard neuf sur les œuvres de la collection de peintures du XIXè siècle grâce à de brèves présentations thématiques..

Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet us on Wednesday, April 26 at noon at the Musée des Beaux-Arts, for a guided tour of 3 works/3 artistic movements of the 19th century.

A visit that offers a fresh look at the works in the collection of 19th century paintings through brief thematic presentations.

Venga al museo de Bellas Artes el miércoles 26 de abril a las 12 h para una visita guiada de 3 obras/3 movimientos artísticos del siglo XIX.

Una visita que ofrece una nueva mirada sobre las obras de la colección de pintura del siglo XIX a través de breves presentaciones temáticas.

Am Mittwoch, den 26. April um 12 Uhr findet im Musée des Beaux-Arts eine kommentierte Flash-Tour zu 3 Werken/3 Kunstbewegungen des 19.

Eine Führung, die Ihnen einen neuen Blick auf die Werke der Sammlung von Gemälden des 19.

