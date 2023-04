Cirk’à Pau – « Et vous ça va ? » 84 Avenue de Buros, 26 avril 2023, Pau.

Spectacle « ET VOUS…. ÇA VA ? »

Aériens, danse, acrobaties, roue cyr, jonglage et autres surprises seront au rendez-vous !!!

« Et Vous… Ça Va ? » Quelle drôle de question. Oui bien sûr, ça va ! Heu, en fait non, je ne sais pas… Mais on est là ! On est là parce qu’aujourd’hui il est vital de se retrouver. Et nous voilà, ici et maintenant, bourgeonnant d’impatience de se réinventer, de se faire exister et de renaître le temps d’un voyage aux origines sans frontières. L’embarquement, toujours à la dernière minute et sans ticket bien sûr, reste notre moment de folie préféré. A la fois drôle et déplacée, coincée et délurée. Mesdames et messieurs, Embarquez vous sous notre toile aux couleurs circassiennes, musicales et passagères..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 16:40:00. EUR.

84 Avenue de Buros MJC

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Show « ET VOUS…. ÇA VA? »

Aerials, dance, acrobatics, cartwheels, juggling and other surprises will be on the agenda!!!

« Et Vous… Ça Va? » What a funny question. Yes of course, I’m fine! Uh, actually no, I don’t know… But we are here! We are here because today it is vital to find ourselves. And here we are, here and now, budding with impatience to reinvent ourselves, to make ourselves exist and to be reborn the time of a journey to the origins without borders. The boarding, always at the last minute and without ticket of course, remains our favorite moment of madness. Both funny and inappropriate, uptight and delirious. Ladies and gentlemen, embark under our canvas with circus, musical and transient colors.

Mostrar « ET VOUS…. ÇA VA ? »

¡¡¡Espectáculo de aéreos, danza, acrobacias, volteretas, malabares y otras sorpresas!!!

« Et Vous… ¿Estás bien? » Qué pregunta más graciosa. Sí, claro, ¡estoy bien! Bueno, en realidad no, no lo sé… ¡Pero estamos aquí! Estamos aquí porque hoy es vital encontrarnos a nosotros mismos. Y aquí estamos, aquí y ahora, brotando de impaciencia por reinventarnos, por hacernos existir y renacer para el momento de un viaje hacia orígenes sin fronteras. El embarque, siempre en el último momento y sin billete, por supuesto, sigue siendo nuestro momento de locura favorito. A la vez divertido e inapropiado, tenso y salvaje. Señoras y señores, embarquen bajo nuestra lona con colores circenses, musicales y pasajeros.

Aufführung « ET VOUS…. ÇA VA? »

Luftartistik, Tanz, Akrobatik, Cyr-Rad, Jonglage und andere Überraschungen werden zu sehen sein!!!

« Et Vous… Ça Va? » Was für eine komische Frage. Ja, natürlich, es geht mir gut! Äh, eigentlich nicht, ich weiß nicht… Aber wir sind hier! Wir sind hier, weil es heute lebenswichtig ist, sich selbst zu finden. Und hier sind wir, hier und jetzt, voller Vorfreude darauf, uns neu zu erfinden, zu existieren und wiedergeboren zu werden, während wir uns auf eine Reise zu den grenzenlosen Ursprüngen begeben. Das Boarding, immer in letzter Minute und natürlich ohne Ticket, bleibt unser liebster Moment der Verrücktheit. Gleichzeitig lustig und deplatziert, verklemmt und verrückt. Meine Damen und Herren, schiffen Sie sich unter unserem Tuch mit den Farben des Zirkus, der Musik und der Passage ein.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Pau