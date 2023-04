Basket Championnat Betclic Elite: EBPLO Vs ASVEL Bvd du Cami Salié, 25 avril 2023, Pau.

L’Elan Béarnais est lancé dans la course au maintien en cette fin de saison. Cet enchaînement de 2 rencontres consécutives au Palais des Sports en 48h est assurément une étape clé.

Les Verts et Blancs vont d’abord disputer un match en retard de la 24ème journée du Championnat de France, le dimanche 23 avril à 17h contre Bourg en Bresse.

Dans la foulée, le mardi 25 avril à 20h, ils défieront le Champion de France en titre, l’Asvel !.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . .

Bvd du Cami Salié Palais des Sports

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Elan Béarnais is launched in the race for maintenance at the end of the season. This series of 2 consecutive games at the Palais des Sports in 48 hours is certainly a key step.

The Green and White will first play a late game of the 24th day of the French Championship, on Sunday, April 23 at 5 pm against Bourg en Bresse.

Then, on Tuesday April 25th at 8pm, they will play against the French Champion, Asvel!

El Elan Béarnais se lanza a la carrera por la permanencia al final de la temporada. Esta serie de dos partidos consecutivos en el Palais des Sports en 48 horas es sin duda un paso clave.

Los verdiblancos jugarán primero un partido atrasado de la 24ª jornada del Campeonato de Francia, el domingo 23 de abril a las 17:00 contra el Bourg en Bresse.

Después, el martes 25 de abril a las 20:00, se enfrentarán al campeón de Francia, ¡Asvel!

Elan Béarnais hat sich in der Endphase der Saison in das Rennen um den Klassenerhalt eingeschaltet. Diese Verkettung von zwei aufeinanderfolgenden Spielen im Palais des Sports innerhalb von 48 Stunden ist sicherlich ein Meilenstein.

Die Grün-Weißen bestreiten am Sonntag, den 23. April um 17 Uhr ein Nachholspiel des 24. Spieltags der französischen Meisterschaft gegen Bourg en Bresse.

Am Dienstag, den 25. April um 20:00 Uhr, werden sie den amtierenden französischen Meister Asvel herausfordern!

Mise à jour le 2023-04-16 par OT Pau