L’Orage Place du Foirail, 25 avril 2023, Pau.

Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française et metteur en scène, présente L’Orage, vaste fresque en 5 actes d’Alexandre Ostrovski, avec une impressionnante et brillante distribution. Une création soutenue par Théâtre à Pau.

Un orage se rapproche de la petite ville située sur les bords de la Volga et qui abrite une communauté de marchands, de bourgeois et d’ouvriers. C’est là qu’une jeune mariée, en succombant au neveu du notable local, va provoquer une autre tempête qui ébranlera toute cette société régie par un code social et un ordre religieux sclérosants, des valeurs morales mensongères et un despotisme familial..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . .

Place du Foirail Salle du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Denis Podalydès, member of the Comédie-Française and director, presents L’Orage, a vast fresco in 5 acts by Alexander Ostrovsky, with an impressive and brilliant cast. A creation supported by Théâtre à Pau.

A storm is approaching the small town on the banks of the Volga, home to a community of merchants, bourgeois and workers. It is here that a young bride, by succumbing to the nephew of the local notable, will provoke another storm that will shake this whole society governed by a sclerotic social code and religious order, false moral values and family despotism.

Denis Podalydès, miembro de la Comédie-Française y director, presenta L’Orage, un vasto fresco en 5 actos de Alexander Ostrovsky, con un impresionante y brillante reparto. Una creación apoyada por Théâtre à Pau.

Una tormenta se acerca a la pequeña ciudad a orillas del Volga, hogar de una comunidad de comerciantes, burgueses y trabajadores. Es aquí donde una joven novia, al sucumbir ante el sobrino del notable local, provocará otra tormenta que sacudirá a toda esta sociedad regida por un código social y un orden religioso escleróticos, falsos valores morales y despotismo familiar.

Denis Podalydès, Mitglied der Comédie-Française und Regisseur, präsentiert L’Orage, ein umfangreiches Fresko in 5 Akten von Alexander Ostrovsky, mit einer beeindruckenden und brillanten Besetzung. Eine Uraufführung, die von Théâtre à Pau unterstützt wird.

Ein Gewitter nähert sich einer kleinen Stadt am Ufer der Wolga, die eine Gemeinschaft von Händlern, Bürgern und Arbeitern beherbergt. Dort wird eine junge Braut, indem sie dem Neffen des örtlichen Honoratioren erliegt, einen weiteren Sturm auslösen, der die gesamte Gesellschaft erschüttern wird, die von einem sklerotischen Sozialkodex und einer religiösen Ordnung, verlogenen moralischen Werten und familiärem Despotismus regiert wird.

