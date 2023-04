Fête des jardiniers Avenue des Martyrs du Pont Long, 23 avril 2023, Pau.

Ouvert au public toute l’année, le parc de Sers s’anime à l’occasion de la Fête des jardiniers pour vous faire découvrir ce magnifique domaine de 25 ha et les savoir-faire des agents de la Ville de Pau.

Elle revient. A chaque printemps. Réinventée, préparée avec soin. La fête des jardiniers, la fête des jardins. La fête des passionnés. Un moment unique de partage et de rencontres. Un moment de gratitude aussi. Pour les experts municipaux qui, au Parc de Sers ou aux quatre coins de la ville, toute l’année, travaillent et œuvrent à la beauté de notre ville fleurie. Ce n’est pas un hasard si la ville de Pau vient une nouvelle fois de se voir gratifiée du label des 4 fleurs. Nos parcs et jardins s’embellissent et s’étendent chaque année pour que notre ville soit plus verte. Promenade du Hédas, extension du Parc Beaumont, coulée verte du Fébus…

Les serres municipales seront ouvertes !.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 16:45:00. EUR.

Avenue des Martyrs du Pont Long Domaine de Sers

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Open to the public all year round, the Sers Park comes alive during the Gardeners? Festival to let you discover this magnificent 25-hectare estate and the know-how of the City of Pau?s agents.

It returns. Every spring. Reinvented, prepared with care. The gardeners’ festival, the gardens’ festival. The festival of enthusiasts. A unique moment of sharing and meeting. A moment of gratitude too. For the municipal experts who, in the Parc de Sers or in the four corners of the city, all year long, work and work for the beauty of our flowery city. It is not by chance that the city of Pau has just been awarded the 4 flowers label. Our parks and gardens are embellished and extended every year to make our city greener. Promenade du Hédas, extension of the Beaumont Park, green corridor of Fébus…

The municipal greenhouses will be open!

Abierto al público todo el año, el Parque de Sers cobra vida durante la Fiesta de los Jardineros para hacerle descubrir esta magnífica finca de 25 hectáreas y el saber hacer del personal de la Ciudad de Pau.

Vuelve. Cada primavera. Reinventado y preparado con esmero. La fiesta de los jardineros, la fiesta de los jardines. La fiesta de los aficionados. Un momento único de intercambio y encuentro. Un momento también de agradecimiento. Para los expertos municipales que, en el Parc de Sers o en los cuatro rincones de la ciudad, trabajan y trabajan todo el año por la belleza de nuestra ciudad florida. No es casualidad que la ciudad de Pau haya sido galardonada una vez más con la etiqueta 4 flores. Nuestros parques y jardines se embellecen y amplían cada año para que nuestra ciudad sea más verde. Promenade du Hédas, ampliación del Parc Beaumont, corredor verde Fébus…

¡Los invernaderos municipales estarán abiertos!

Der Parc de Sers ist das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich und wird anlässlich des Gärtnerfests zum Leben erweckt, damit Sie dieses wunderschöne, 25 ha große Gelände und das Know-how der Mitarbeiter der Stadt Pau kennenlernen können.

Es kommt wieder. In jedem Frühjahr. Neu erfunden und mit Sorgfalt vorbereitet. Das Fest der Gärtner, das Fest der Gärten. Das Fest der Begeisterten. Ein einzigartiger Moment des Teilens und der Begegnungen. Ein Moment der Dankbarkeit auch. Für die städtischen Experten, die das ganze Jahr über im Parc de Sers oder in den vier Ecken der Stadt arbeiten und sich für die Schönheit unserer blühenden Stadt einsetzen. Es ist kein Zufall, dass die Stadt Pau erneut mit dem 4-Blumen-Label ausgezeichnet wurde. Unsere Parks und Gärten werden jedes Jahr verschönert und erweitert, um unsere Stadt noch grüner zu machen. Promenade du Hédas, Erweiterung des Parc Beaumont, Coulée verte du Fébus…

Die städtischen Gewächshäuser werden geöffnet sein!

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Pau