Impression et voyage 16 Rue Carnot, 21 avril 2023, Pau.

Exposition de peintures de Corinne Cochet-Roucher intitulée « Impressions et voyages » au Passage Carnot.

Vernissage le vendredi 21 avril dès 17h..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-26 19:00:00. EUR.

16 Rue Carnot Salle d’exposition du Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by Corinne Cochet-Roucher entitled « Impressions et voyages » at Passage Carnot.

Opening on Friday, April 21 at 5 pm.

Exposición de pinturas de Corinne Cochet-Roucher titulada « Impressions et voyages » en el Passage Carnot.

Inauguración el viernes 21 de abril a partir de las 17.00 h.

Gemäldeausstellung von Corinne Cochet-Roucher mit dem Titel « Impressions et voyages » (Eindrücke und Reisen) in der Passage Carnot.

Vernissage am Freitag, den 21. April ab 17 Uhr.

