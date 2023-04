Les vacances au Château: « À la recherche de l’œuf perdu » 2 Rue du Château, 20 avril 2023, Pau.

« Catastrophe ! Les œufs ont disparu…Mais lesquels ? Ceux du serpent ? de la tortue ? des poissons ? »

Comment faire, partons à leur recherche… Viens aider le roi Henri à les retrouver et surtout ne te trompe pas de panier !!!.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Catastrophe! The eggs have disappeared… But which ones? Those of the snake ? of the turtle ? of the fish ? »

How to do it, let’s go looking for them? Come and help King Henry to find them and don’t use the wrong basket!

« ¡Desastre! Los huevos han desaparecido… ¿Pero cuáles? ¿Los de la serpiente? ¿Los de la tortuga? ¿Los del pez? »

¿Qué hacer, vamos a buscarlos? Ven y ayuda al Rey Enrique a encontrarlos y ¡no te equivoques de cesta!

« Katastrophe! Die Eier sind weg … Aber welche? Die der Schlange, der Schildkröte, der Fische? »

Was tun, wenn wir uns auf die Suche nach ihnen machen? Hilf König Heinrich dabei, sie zu finden und greife nicht in den falschen Korb!

Mise à jour le 2023-03-16 par OT Pau