Les vacances au Château « Da Henri code » – La château des Ado (Escape game) 2 Rue du Château, 20 avril 2023, Pau.

À toi de résoudre en 60 minutes le mystère de la fabrication des couleurs…

Réflexion, collaboration, imagination et rires, l’Escape Game te permettra de parcourir le château tout en énigmes sur la physique, la chimie et l’histoire et de passer un moment amusant et stimulant dans un lieu exceptionnel !.

2 Rue du Château Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s up to you to solve the mystery of how colors are made in 60 minutes?

Reflection, collaboration, imagination and laughter, the Escape Game will allow you to go through the castle with enigmas about physics, chemistry and history and to spend a fun and stimulating moment in an exceptional place!

De ti depende resolver el misterio de cómo se hacen los colores en 60 minutos?

Reflexión, colaboración, imaginación y risas, el Juego de Escape le permitirá explorar el castillo mientras se enigma con la física, la química y la historia, ¡y pasar un momento divertido y estimulante en un lugar excepcional!

Es liegt an dir, in 60 Minuten das Geheimnis der Farbherstellung zu lüften

Das Escape Game ermöglicht es dir, das Schloss zu durchqueren und dabei Rätsel aus den Bereichen Physik, Chemie und Geschichte zu lösen

