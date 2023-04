Balade « A la découverte des jardins collectifs » 68 rue Montpensier, 19 avril 2023, Pau.

Animée par la Maison du jardinier et de la nature en ville

L’élément inédit de cette balade depuis le parc Lawrence jusqu’au quartier du XIV juillet : la découverte d’une grainothèque.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL : g.baradat@agglo-pau.fr.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 17:00:00. EUR.

68 rue Montpensier

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hosted by the Maison du jardinier et de la nature en ville

The new element of this walk from Lawrence Park to the XIVth of July district: the discovery of a grain library.

REGISTRATION REQUIRED BY EMAIL: g.baradat@agglo-pau.fr

Organizado por la Maison du jardinier et de la nature en ville

La novedad de este paseo desde el parque Lawrence hasta el barrio XIV de Julio: el descubrimiento de una biblioteca de semillas.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA POR CORREO ELECTRÓNICO: g.baradat@agglo-pau.fr

Animiert vom Maison du jardinier et de la nature en ville (Haus des Gärtners und der Natur in der Stadt)

Das neuartige Element dieses Spaziergangs vom Lawrence-Park bis zum Viertel des XIV. Juli: die Entdeckung einer Kornothek.

ANMELDUNG PER E-MAIL ERFORDERLICH: g.baradat@agglo-pau.fr

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Pau