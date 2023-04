Matinale Pop conte ‘Dragons et fées’ 81 Avenue du Loup, 18 avril 2023, Pau.

Conte d’oiseaux qui parle du monde enchanté de la vie ! Un doux moment de rêves à partager sur l’aile de belles histoires enjouées à voix contée et petits sons par la Cie inter espaces… Enjoué par la conteuse Patricia Ackin accompagnée de Gérard Ackin bruiteur musicien. Un spectacle vivant dédié au public du jour de 3 à 103 ans.

8€ par personne.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 . EUR.

81 Avenue du Loup MJC-MPT du Laü

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A bird tale about the enchanted world of life! A sweet moment of dreams to be shared on the wing of beautiful stories with voice and small sounds by the Cie inter espaces… Played by the storyteller Patricia Ackin accompanied by Gérard Ackin, a noisemaker and musician. A lively show dedicated to the public of the day from 3 to 103 years.

8? per person

¡Un cuento de pájaros sobre el mundo encantado de la vida! Un dulce momento de ensueño para compartir al vuelo de bellas historias con voz de cuentacuentos y pequeños sonidos a cargo de la Cie inter espaces… Interpretado por la cuentacuentos Patricia Ackin acompañada por Gérard Ackin, ruidista y músico. Un espectáculo animado dedicado al público del día de 3 a 103 años.

8? por persona

Ein Vogelmärchen, das von der verzauberten Welt des Lebens erzählt! Ein süßer Moment der Träume, den Sie auf den Flügeln der schönen, heiteren Geschichten mit erzählter Stimme und kleinen Klängen der Cie inter espaces teilen können… Verspielt von der Erzählerin Patricia Ackin, begleitet von Gérard Ackin, einem Musiker und Geräuschemacher. Ein lebendiges Schauspiel für das Tagespublikum von 3 bis 103 Jahren.

8? pro Person

