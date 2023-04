Vacances Pâques – Stage anglais enfants (primaire) 11 rue de Bordeu, 17 avril 2023, Pau.

Venez passer une semaine amusante et interactive avec Diana & Rebecca

English Planet 64 propose des ateliers collectifs ludiques en anglais pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans.

Les enfants sont 100% immergés dans la langue anglaise à travers la cuisine, le chant, la peinture, le dessin et les activités physiques.

Les enfants seront divisés en deux groupes selon l’âge et le niveau d’anglais:

4 à 7 ans et 8 à 11 ans, trois heures par jour pendant 5 jours.

09h-12h (dépose anticipée disponible à 08h30 et prise en charge tardive à 12h15 sur demande)

Notre objectif est que votre enfant s’épanouisse et acquière la confiance en soi en apprenant et en utilisant la langue anglaise de manière amusante et éducative..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-21 12:00:00. EUR.

11 rue de Bordeu English Planet

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come spend a fun and interactive week with Diana & Rebecca

English Planet 64 offers fun group workshops in English during the school vacations for children aged 4 to 11.

Children are 100% immersed in the English language through cooking, singing, painting, drawing and physical activities

Children will be divided into two groups according to age and English level:

4 to 7 years old and 8 to 11 years old, three hours per day for 5 days.

09:00-12:00 (early drop off available at 08:30 and late pick up at 12:15 upon request)

Our goal is for your child to grow and gain confidence in learning and using the English language in a fun and educational way.

Ven a pasar una semana divertida e interactiva con Diana y Rebecca

English Planet 64 ofrece divertidos talleres grupales en inglés durante las vacaciones escolares para niños de 4 a 11 años.

Los niños se sumergen al 100% en la lengua inglesa a través de la cocina, el canto, la pintura, el dibujo y las actividades físicas.

Los niños se dividirán en dos grupos según su edad y nivel de inglés:

de 4 a 7 años y de 8 a 11 años, tres horas al día durante 5 días.

de 09:00 a 12:00 (recogida temprana a las 08:30 y recogida tardía a las 12:15 bajo petición)

Nuestro objetivo es que su hijo florezca y gane confianza a través del aprendizaje y el uso de la lengua inglesa de una manera divertida y educativa.

Verbringen Sie eine lustige und interaktive Woche mit Diana & Rebecca!

English Planet 64 bietet während der Schulferien spielerische Gruppenworkshops auf Englisch für Kinder von 4 bis 11 Jahren an.

Die Kinder tauchen zu 100% in die englische Sprache ein, indem sie kochen, singen, malen, zeichnen und sich körperlich betätigen

Die Kinder werden je nach Alter und Englischkenntnissen in zwei Gruppen eingeteilt:

4-7 Jahre und 8-11 Jahre, drei Stunden pro Tag an fünf Tagen.

09:00-12:00 Uhr (Frühzeitige Abholung um 08:30 Uhr und späte Abholung um 12:15 Uhr auf Anfrage möglich)

Unser Ziel ist es, dass Ihr Kind aufblüht und Selbstvertrauen gewinnt, indem es die englische Sprache auf unterhaltsame und lehrreiche Weise lernt und anwendet.

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Pau