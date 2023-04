Les rendez-vous des patrimoines – Visite guidée « Pau Art déco » Office de Tourisme, 16 avril 2023, Pau.

Dans l’entre-deux-guerres, la ville de Pau a su se réinventer et adopter les codes du modernisme et de l’Art déco de la Place Clemenceau au Musée des beaux-arts.

Durée : 1h30.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Office de Tourisme Place Royale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the inter-war period, the city of Pau reinvented itself and adopted the codes of modernism and Art Deco from the Place Clemenceau to the Museum of Fine Arts.

Duration : 1h30

En el periodo de entreguerras, la ciudad de Pau se reinventa y adopta los códigos del modernismo y el Art Déco, desde la plaza Clemenceau hasta el Museo de Bellas Artes.

Duración: 1h30

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hat sich die Stadt Pau neu erfunden und die Codes des Modernismus und des Art déco von der Place Clemenceau bis zum Musée des beaux-arts übernommen.

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Pau