Spectacle: Gus Illusioniste Zénith de Pau, 15 avril 2023, Pau.

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle.

Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires !

90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Charming, funny and passionate, Gus invites you to his incredible show!

This « Ace » of manipulation makes cards appear, disappear and fly with exceptional dexterity.

Master of illusions, he will surprise you with spectacular numbers!

90 breathtaking minutes, during which Gus will amaze young and old with humor, tenderness, and a touch of romance.

Encantador, divertido y apasionado, Gus le invita a su increíble espectáculo

Este « As » de la manipulación hace que las cartas aparezcan, desaparezcan y vuelen con una destreza excepcional.

Maestro del ilusionismo, ¡le sorprenderá con actos espectaculares!

90 minutos impresionantes en los que Gus sorprenderá a grandes y pequeños con humor, ternura y un toque de romanticismo.

Gus ist ein charmanter, lustiger und leidenschaftlicher Mann, der Sie zu seiner unglaublichen Show einlädt!

Dieses « Ass » der Manipulation lässt mit außergewöhnlicher Geschicklichkeit Karten erscheinen, verschwinden und fliegen.

Er ist ein Meister der Illusionen und wird Sie mit spektakulären Nummern überraschen!

90 atemberaubende Minuten, in denen Gus mit Humor, Zärtlichkeit und einem Hauch von Romantik Groß und Klein verblüfft.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau