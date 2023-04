Conférence: « Le berceau carapace » 2 Rue du Château, 14 avril 2023, Pau.

Cette mini-conférence gratuite et ouverte à tous aura pour thème : « le berceau-carapace et le baptême béarnais » et sera présentée par notre président, Monsieur Etienne Lassailly..

2 Rue du Château Danser sous la plume

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This free mini-conference, open to all, will have as its theme: « the cradle-shell and the Bearnese baptism » and will be presented by our president, Mr. Etienne Lassailly.

Esta miniconferencia, gratuita y abierta a todos, tendrá como tema: « la cuna-concha y el bautismo bearneses » y será presentada por nuestro presidente, el Sr. Etienne Lassailly.

Diese kostenlose und für alle offene Mini-Konferenz hat das Thema: « Der Wiegenpanzer und die Bearnais-Taufe » und wird von unserem Vorsitzenden, Herrn Etienne Lassailly, präsentiert.

