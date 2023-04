Marché des Halles Halles de Pau, 2 janvier 2023, Pau.

Horaires d’ouverture :

* Halles du mardi au samedi de 7H à 15H et dimanche de 9H à 15H

* Carreau des producteurs du mardi au samedi de 7H à 13H.

Halles de Pau Place de la République

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opening hours :

* Halles from Tuesday to Saturday from 7H to 15H and Sunday from 9H to 15H

* Producers’ Floor from Tuesday to Saturday from 7H to 13H

Horario de apertura :

* Halles de martes a sábado de 7 a 15 horas y domingo de 9 a 15 horas

* Pabellón de productores de martes a sábado de 7 a 13 horas

Öffnungszeiten:

* Markthallen Dienstag bis Samstag von 7H bis 15H und Sonntag von 9H bis 15H

* Carreau des producteurs dienstags bis samstags von 7H bis 13H

Mise à jour le 2023-01-02 par OT Pau