Pyrénées-Atlantiques Patrimòni viu : Pratiques culturelles et savoir-faire dans les Pyrénées gasconnes Pau Place Récaborde Pau, 16 septembre 2023, Pau. Patrimòni viu : Pratiques culturelles et savoir-faire dans les Pyrénées gasconnes Samedi 16 septembre, 10h00 Pau Place Récaborde Entrée libre et gratuite Pratiques festives, sociales, artisanales, ordinaires ou extraordinaires. A l’occasion des 20 ans de la Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’exposition explore des pratiques variées, leur sens et leur évolution en Béarn et Pyrénées Gasconnes.

Practicas hestivas, sociaus, artisanaus, ordinàrias o extraordinàrias. Au parat deus 20 ans de la Convencion de l’Unesco entà la sauvaguarda deu patrimòni culturau immateriau, l’exposicion qu’explòra practicas variadas, lo lor sens e la lor evolucion en Bearn e Pirenèus Gasconas. Pau Place Récaborde Place Récaborde Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

