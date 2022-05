Musée de la Résistance et de la Déportation Pau – JEP Scolaire Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Musée de la Résistance et de la Déportation Pau – JEP Scolaire Pau, 18 septembre 2020 09:00, Pau. Vendredi 18 septembre 2020, 09h00 Sur place Gratuit – Réservations obligatoires museeresistancepau@gmail.com, 05 59 72 83 84 Visites guidées sur la seconde guerre mondiale dans le département Les élèves et leurs enseignants sont invités à découvrir le Musée de la Résistance et de la Déportation des Pyrénées-Atlantiques à travers une visite thématique du Musée portant sur la Seconde Guerre Mondiale dans les Basses-Pyrénées (1h). Des documents sonores et visuels sont également proposés en libre accès pour enrichir la visite et permettre de découvrir des outils de communication utilisés pendant le conflit (appareil de communication télégraphique et sonore / radio BBC…) (30 min). Pau 4 rue despourrins 64000 Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques vendredi 18 septembre 2020 – 09h00 à 19h00

