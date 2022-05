JEP 2020 Musée de la Résistance et de la Déportation Pau Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

JEP 2020 Musée de la Résistance et de la Déportation Pau Pau, 19 septembre 2020 09:30, Pau. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Gratuit – Réservations Obligatoires museeresistancepau@gmail.com, 05 59 72 83 84 Le musée vous propose sur les deux jours un café découverte, des visites guidées ainsi qu’une conférence. A l’occasion des JEP 2020, le Musée de la Résistance et de la Déportation vous accueille le 19 et 20 septembre 2020 pour venir découvrir et redécouvrir l’histoire de notre département durant la seconde guerre mondiale. Programme 19 et 20 septembre 9h30 à 10h20 – Café Découverte

10h30 à 12h30 – Visite Guidée

14h30 à 16h30 – Visite Guidée

17h15 à 18h45 – Conférence “La milice dans les Basses-Pyrénées” La participation aux animations est sur réservation.

Nombre de places limitées selon la capacité du musée et les mesures de prévention d’hygiène en vigueur. Merci de contacter le musée pour toutes réservations. Sous réserve de conditions sanitaires favorables. Pau 4 rue despourrins 64000 Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques samedi 19 septembre 2020 – 09h30 à 19h30

dimanche 20 septembre 2020 – 09h30 à 19h30

