Gare de Pau, le samedi 18 septembre à 10:15

### 2021, année ferroviaire ! Invitation à redécouvrir la gare de Pau qui deviendra le temps de quelques récits et mélodie Jazzy un havre d’évasion garantie ! Partager un spectacle vivant avec un large public tout en lui donnant à découvrir, voir, percevoir , d’un regard neuf, un lieu de vie patrimonial : La Gare de Pau ! Le public descendra à la gare en empruntant le funiculaire. Il sera accueilli dans le hall par un membre du personnel qui présentera le lieu. Aprés quoi, il sera dirigé vers le quai et le train stationné où seront partagés des lectures de textes d’auteur ainsi que des témoignages sur des anecdotes, souvenirs de “voyages en train”, le tout ponctué de musique.

Spectacle Gratuit sur inscription à l’office de tourisme de Pau, nombre de place limité à 50 personnes.

