Pau Motors Festival

Pau Motors Festival, 6 mai 2022, . Pau Motors Festival

2022-05-06 09:00:00 – 2022-05-06 20:00:00 0 EUR Les Grands Prix de PAU deviennent le Pau Motors Festival, une compétition orientée vers la neutralité carbone !

Le Grand Prix de Pau automobile se réinvente avec la volonté affichée de neutralité carbone selon un concept unique : trois jours de compétitions mondiales du 6 au 8 mai axées sur les propulsions électriques, les solutions hydrogènes, les carburants bas carbone et les carburants de synthèse. Le Classic Grand Prix se déroulera du 20 au 22 mai 2022 Les Grands Prix de PAU deviennent le Pau Motors Festival, une compétition orientée vers la neutralité carbone !

Le Grand Prix de Pau automobile se réinvente avec la volonté affichée de neutralité carbone selon un concept unique : trois jours de compétitions mondiales du 6 au 8 mai axées sur les propulsions électriques, les solutions hydrogènes, les carburants bas carbone et les carburants de synthèse. Le Classic Grand Prix se déroulera du 20 au 22 mai 2022 Les Grands Prix de PAU deviennent le Pau Motors Festival, une compétition orientée vers la neutralité carbone !

Le Grand Prix de Pau automobile se réinvente avec la volonté affichée de neutralité carbone selon un concept unique : trois jours de compétitions mondiales du 6 au 8 mai axées sur les propulsions électriques, les solutions hydrogènes, les carburants bas carbone et les carburants de synthèse. Le Classic Grand Prix se déroulera du 20 au 22 mai 2022 Pau Pyrénées Tourisme dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville