Gospel Pour 100 Voix – The Tour for Peace Le Zénith de Pau, 2 juin 2024, PAU.

Gospel Pour 100 Voix – The Tour for Peace Le Zénith de Pau. Un spectacle à la date du 2024-06-02 à 17:00 (2023-12-12 au ). Tarif : 39.0 à 62.0 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Gospel pour 100 Voix The Tour for Peace Mardi 12 décembre – 20h30 Concert Gospel pour 100 Voix sillonne les routes du monde entier avec un show époustouflant. Désormais une des chorales les plus célèbres du monde, ils reviennent en France pour leur nouvelle tournée The Tour for Peace avec des chanteurs encore plus talentueux, une énergie toujours plus débordante et une émotion qui ne vous quitte pas. Informations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Gospel pour 100 Voix

Votre billet est ici

Le Zénith de Pau PAU Rue Suzanne Bacarisse 64000

39.0

EUR39.0.

Votre billet est ici