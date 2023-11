Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster – Tournée Le Zénith de Pau Catégories d’Évènement: 64000

Pau Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster – Tournée Le Zénith de Pau, 10 avril 2024, PAU. Les Pigeons avec Michel Leeb et Francis Huster – Tournée Le Zénith de Pau. Un spectacle à la date du 2024-04-10 à 20:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 25.0 à 50.0 euros. LA VILLE DE PAU ET LE ZENITH (1-1079265/2-1079300/3-1079301) PRESENTENT LA COMEDIE AU ZENITH ce spectacle Acteurs vieillissants loin d’être « bankable », Bernard et Jacques sont convoqués à la même heure pour le casting d’un rôle principal au cinéma, dont ils ne connaissent ni l’intrigue, ni le réalisateur. Amis de longue date, ils n’en sont pas moins rivaux professionnellement. Quand le texte qu’on leur apporte enfin ressemble à une scène d’amour que Jacques a réellement vécu, il y a quinze ans, avec sa maîtresse, Samantha, les deux hommes sont interloqués. Que signifie cette mascarade ?Mise en scène Jean-Louis BenoitRéservations PMR : 05 59 80 77 50 Francis Huster, Jean-Louis Benoît, Michel Leeb, Les Pigeons Votre billet est ici Le Zénith de Pau PAU Rue Suzanne Bacarisse 64000 25.0

