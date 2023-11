Lorenzo – La Dernière Tournée Le Zénith de Pau, 9 novembre 2023, PAU.

Lorenzo – La Dernière Tournée Le Zénith de Pau. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

Les ACP presentent L 3 R 20 004758 Information importante: Le placement Assis/debout ( assis non garanti ) devient un placement deboutInclassable du rap français Lorenzo est issu du collectif rennais Columbine. . Lorenzo est un artiste brillant qui a renversé la scène rap française par ses idées, ses innovations, la diversité de son talent et il ne s’est pas privé d’étriller la concurrence dans son dernier album intitulé en toute modestie « Légende vivante ». Avec cet album, le rappeur de Rennes pose, la dernière pierre de sa « Légende Vivante » s’est entouré de Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, le mystérieux Tony Corrida, Le Poto Rico… avec eux Lorenzo a tenu à marquer une dernière fois de son empreinte ce rap jeu, avec une verve toujours aussi bien aiguisée et des productions toujours aussi efficaces. Lorenzo

Votre billet est ici

Le Zénith de Pau PAU Rue Suzanne Bacarisse 64000

30.0

EUR30.0.

