Pau, le best of Pau

Tout ce que vous voulez savoir sur Pau, ville Royale et bien plus ! Survol de l’histoire de la cité d’Henri IV du Moyen âge jusqu’aux tout début du XX° siècle. Nous parcourrons Place Gramont, Hedas, Tour du Château, Boulevard des Pyrénées, Place Royale, Place Clemenceau, et, cerise sur le gâteau vous rentrerez dans l’immeuble le plus emblématique après le château le Gassion !

itinéraire à pieds comprend des escaliers

place Gramont, rue Tran, Hedas, rue Joffre, Château, Boulevard, Pl Clemenceau et Gassion

peut se combiner avec une visite libre ou guidée du château

Durée moyenne de la visite 2h

Le lieu de rdv vous sera communiqué dès votre réservation validée. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

