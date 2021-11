Pau l’Agglo et Nous – Décembre 2021 Pau, 1 décembre 2021, Pau.

Pau l'Agglo et Nous – Décembre 2021 Pau

2021-12-01 – 2021-12-31

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau Pyrénées-Atlantiques

Noël ! Ces illuminations, son jardin enchanté, sa Grande Roue et son Sapin géant investissent la ville pour le plaisir de tous. Marchés, Fête des Lumières, concerts, décoration de sapins dans les quartiers, de nombreuses animations sont à savourer en famille ou entre amis. L’offre culturelle, sportive et de loisirs du mois de décembre est toujours aussi riche et variée à Pau et son agglomération.

