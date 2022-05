Pau gourmande Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

Pau gourmande Pau, 21 juillet 2022, Pau. Pau gourmande Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau

2022-07-21 09:45:00 – 2022-07-21 Place Royale Pau Pyrénées Tourisme

Pau 64000 Pau 15 15 EUR Accompagnez-nous pour un périple gourmand typiquement béarnais dans le cœur de Pau. Nous vous guiderons auprès de passionnés qui font la renommée gastronomique de la ville. Au fil des dégustations, un menu, complet et dans le désordre, qui ne vous laissera pas sur votre faim ! RDV à l’Office de Tourisme, place Royale – durée 2h30 Accompagnez-nous pour un périple gourmand typiquement béarnais dans le cœur de Pau. Nous vous guiderons auprès de passionnés qui font la renommée gastronomique de la ville. Au fil des dégustations, un menu, complet et dans le désordre, qui ne vous laissera pas sur votre faim ! RDV à l’Office de Tourisme, place Royale – durée 2h30 +33 5 59 27 27 08 Accompagnez-nous pour un périple gourmand typiquement béarnais dans le cœur de Pau. Nous vous guiderons auprès de passionnés qui font la renommée gastronomique de la ville. Au fil des dégustations, un menu, complet et dans le désordre, qui ne vous laissera pas sur votre faim ! RDV à l’Office de Tourisme, place Royale – durée 2h30 Pau Pyrénées Tourisme / Paul LOUIS

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau

dernière mise à jour : 2022-05-16 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: 64000, Pau Autres Lieu Pau Adresse Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Ville Pau lieuville Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Departement 64000

Pau Pau 64000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Pau gourmande Pau 2022-07-21 was last modified: by Pau gourmande Pau Pau 21 juillet 2022 64000 Pau

Pau 64000