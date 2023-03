Pau Golf Club Rue du Golf, 13 mars 2023, Billère .

Pau Golf Club

2023-03-13 14:30:00 – 2023-03-13 17:00:00

10 10 EUR C’est un privilège que d’entrer dans cet espace réservé aux membres… Saviez-vous ce qu’est un « Albatros » ?

Saviez-vous qu’à l’origine le Golf vient d’un jeu français ? Rappels sur l’histoire de plus de 150 ans : l’évolution du parcours, la quasi disparition du Golf pour cause de guerre puis de spéculation foncière. Les idées vraies et aussi les fausses… sur le golf … surtout, ne pas hésiter !

promenade jusqu’au trou n° 10

salle du Patrimoine : un vrai musée avec plus de 100 objets classées exposés

pourquoi ne pas partager un déjeuner au restaurant « 1856 » avant la visite ? (pensez à réserver !)

+33 6 86 90 91 34

