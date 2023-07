Grand Prix de Pau Pau Golf Club Billère, 4 août 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Grand prix de Pau début Août, l’événement de l’année au PGC avec cette année nouveauté avec un Prize Money !

Les inscriptions sont ouvertes pour notre grand Prix 2023. 4 jours de compétition et plus…

Jeudi soir concours de Drive.

Vendredi: soirée cocktail des joueurs et des joueuses!

Le week-end pour ceux qui auront passé le cut du grand prix et du critérium.

Remise des prix le dimanche.

Levictoria1856 vous accueillera en journée et en soirée!.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Pau Golf Club

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Grand Prix de Pau at the beginning of August, the PGC event of the year, with a new Prize Money feature this year!

Registration is now open for our 2023 Grand Prix. 4 days of competition and more…

Thursday evening: Drive competition.

Friday: players’ cocktail party!

The weekend for those who make the cut in the Grand Prix and Criterium.

Prize-giving ceremony on Sunday.

Levictoria1856 welcomes you day and night!

Gran Premio de Pau a principios de agosto, el evento del año en el PGC, con una novedad este año: ¡premios en metálico!

Ya están abiertas las inscripciones para nuestro Gran Premio de 2023. 4 días de competición y mucho más…

Jueves por la noche: competición de drive.

Viernes: ¡cóctel de jugadores!

El fin de semana para los que pasen el corte en el Grand Prix y el Criterium.

Entrega de premios el domingo.

¡Levictoria1856 te da la bienvenida durante el día y por la noche!

Grand Prix von Pau Anfang August, das Ereignis des Jahres im PGC, dieses Jahr neu mit einem Preisgeld!

Die Anmeldung für unseren Grand Prix 2023 ist eröffnet. 4 Tage Wettkampf und mehr…

Donnerstagabend: Drive-Wettbewerb.

Freitag: Cocktailabend für die Spieler und Spielerinnen!

Das Wochenende für diejenigen, die den Cut des Grand Prix und des Kriteriums geschafft haben.

Preisverleihung am Sonntag.

Levictoria1856 wird Sie tagsüber und abends willkommen heißen!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Pau