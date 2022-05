Festival Culturissimo : Michel Vuillermoz à Pau Fonds de dotation Le Parvis Espace Culturel E.Leclerc Pau Catégories d’évènement: Pau

Festival Culturissimo : Michel Vuillermoz à Pau Fonds de dotation Le Parvis Espace Culturel E.Leclerc, 17 juin 2022 18:30, Pau. Vendredi 17 juin, 18h30 Sur place Invitations à retirer au Parvis, Salle d’exposition et de rencontre. Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Fonds de dotation le Parvis Espace Culturel E.Leclerc de Pau accueillera Michel Vuillermoz pour une lecture de l’ouvrage Anéantir de Michel Houellebecq. Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands personnages du répertoire de la Comédie-Française, dont il est sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond Rostand, Tartuffe dans l’œuvre de Molière… À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés, entre autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines tantôt ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine de films. Retenons, pour ne citer qu’eux, Palais royal ! de Valérie Lemercier, La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier ou encore Adieu les cons et Au revoir là-haut d’Albert Dupontel. Il investit aujourd’hui le Parvis de l’Espace Culturel E.Leclerc de Pau pour le faire vibrer des mots toujours justes de Michel Houellebecq, l’un des écrivains français les plus lus. Son dernier roman, Anéantir, événement littéraire du début de l’année, nous projette en 2027, dans un univers aux allures de thriller technologique. Fonds de dotation Le Parvis Espace Culturel E.Leclerc Avenue Louis Sallenave, Pau 64000 64000 Pau Le Hameau Pyrénées-Atlantiques vendredi 17 juin – 18h30 à 20h00

