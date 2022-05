Pau fête l’Europe Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Pau fête l’Europe Pau, 14 mai 2022, Pau. Pau fête l’Europe Pau

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 23:30:00

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 De 14h à 18h

– jeu concours

– tour des pays européens en 3D

– visite guidée “Pau, ville européenne”

– animation musicale

– village européen des associations

– fresque participative de street art

– expositions A partir de 18h

– remise des prix en musique avec les jeunes de l’ensemble El Camino et la chorale ukrainienne Vesna A partir de 21h

