Pau et son château Duhort-Bachen OT Aire sur l'Adour Duhort-Bachen Catégories d’Évènement: Duhort-Bachen

Landes

Pau et son château, 17 mars 2023, Duhort-Bachen OT Aire sur l'Adour Duhort-Bachen. Pau et son château 164 Chemin de Breton Duhort-Bachen Landes

2023-03-17 14:30:00 – 2023-03-17 19:30:00 Duhort-Bachen

Landes Duhort-Bachen Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité! C’est le 19e siècle et son opulence aristocratique qui donne son élégance à la ville de Pau.

En se promenant le long du boulevard des Pyrénées, on admire ses somptueuses villas aux styles très nuancés !

Mais on y vient principalement pour son château, dressé au cœur de la ville, face aux Pyrénées, sur un éperon rocheux surplombant le Gave, c’est le monument emblématique de cette cité et leur évolution est étroitement liée.

Visite commentée du château suivi de temps libre ou accompagné dans la ville, avec un arrêt obligatoire à la maison Miot ! Tarif normal 45€/ réduit 42€ – 14h30/19h45 Plusieurs points de départs possibles.

Réservation au 06.45.47.40.05 Mochila Etcetera est agence d’excursions landaises privilégiant la proximité et la convivialité! C’est le 19e siècle et son opulence aristocratique qui donne son élégance à la ville de Pau.

En se promenant le long du boulevard des Pyrénées, on admire ses somptueuses villas aux styles très nuancés !

Mais on y vient principalement pour son château, dressé au cœur de la ville, face aux Pyrénées, sur un éperon rocheux surplombant le Gave, c’est le monument emblématique de cette cité et leur évolution est étroitement liée.

Visite commentée du château suivi de temps libre ou accompagné dans la ville, avec un arrêt obligatoire à la maison Miot ! Tarif normal 45€/ réduit 42€ – 14h30/19h45 Plusieurs points de départs possibles.

Réservation au 06.45.47.40.05 +33 6 45 47 40 05 mochila

Duhort-Bachen

dernière mise à jour : 2023-03-03 par OT Aire sur l’Adour

Détails Catégories d’Évènement: Duhort-Bachen, Landes Autres Lieu Duhort-Bachen Adresse 164 Chemin de Breton Duhort-Bachen Landes OT Aire sur l'Adour Ville Duhort-Bachen OT Aire sur l'Adour Duhort-Bachen Departement Landes Lieu Ville Duhort-Bachen

Duhort-Bachen Duhort-Bachen OT Aire sur l'Adour Duhort-Bachen Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duhort-bachen ot aire sur l'adour duhort-bachen/

Pau et son château 2023-03-17 was last modified: by Pau et son château Duhort-Bachen 17 mars 2023 164 Chemin de Breton Duhort-Bachen Landes Duhort-Bachen Landes OT Aire sur l'Adour

Duhort-Bachen OT Aire sur l'Adour Duhort-Bachen Landes