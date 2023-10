Violences familiales ou institutionnelles, enfants toujours victimes E.S.C Campus universitaire Amphi 300 Pau, 17 novembre 2023 08:00, Pau.

https://www.halthamo64.jimdo.com

Les conférenciers présents au colloque : Christel PETITCOLLIN, auteure « Les enfants de manipulateur. Comment les protéger? » – Laura RAPP, témoignage et auteure « Tweeter ou mourir » – Christine CERRADA, avocate et auteure « Les placements abusifs » – Anne LORIN, pédopsychiatre « Les dessins d’enfants dans un contexte de violence psychologique familiale. Quand s’inquiéter? » – Reynaldo PERRONE, psychiatre et auteur « Le syndrome de l’ange. Considérations à propos de l’agressivité. » – Stéphane POULAIN, père blanc et psychothérapeute systémicien, interviendra sur les abus sexuels au sein de l’église

E.S.C Campus universitaire Amphi 300 3 rue Saint John-Perse Pau Nord Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques