Pau d’peinture & Patrimoine Pau, 25 septembre 2022, Pau.

Pau d’peinture & Patrimoine Pau

2022-09-25 – 2022-09-25

Pau 64000

Le 2° grand concours de peinture et dessin, pour adultes et enfants….

Mettre en avant des œuvres d’amateurs et professionnels représentant ou inspirées par le patrimoine de la ville et de la vie Paloise : les peintres réalisent en extérieur un ou plusieurs tableaux avec les moyens techniques qui leur sont propres (huile, acrylique, aquarelle, dessin, pastel…). Les lieux sont déterminés par un périmètre précis communiqué le jour d’ouverture de l’événement.

Permettre un accès à la sensibilisation de l’Art aux plus jeunes par l’animation d’un atelier dédié et encadré par des artistes bénévoles

Animer la ville et clôturer par une remise des prix déterminés par un jury professionnel et un vote public, des temps festifs en cœur de ville (vide-ateliers des artistes, animations musicales…)

