Les masques du pervers narcissique Billère Pau, 10 novembre 2023 20:00, Pau.

https://www.halthamo64.jimdo.com

Cette pièce « L’emprise intra-familiale » met en lumière :

– L’origine de la vulnérabilité de la victime

– La mise sous emprise du (de la) conjoint(e)

– L’importance du temps et de l’espace

– Les caractéristiques du manipulateur

– La violence infligée aux enfants (l’isolement social, le conflit de loyauté, la communication paradoxale, l’humiliation, les dénigrements, le sentiment d’abandon, la violence, le sentiment d’insécurité, …)

– Les « types » de rupture traumatique

– Les clivages

– Le sentiment de honte et de culpabilité.

– L’importance du soutien de l’environnement. Comment se positionner face à la victime ?

– Les conséquences sur la santé morale et physique des sujets violentés

– La notion de « suicide forcé »

La pièce est interprétée par des acteurs bénévoles

Billère PAU Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques