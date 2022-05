LE RALLYE DES PEPITES PALOISES #4 AFPA Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

LE RALLYE DES PEPITES PALOISES #4 AFPA, 28 novembre 2020 08:30, Pau. Samedi 28 novembre 2020, 08h30 Sur place Sur inscription, payant https://pau.rallyedespepites.com/inscriptions-equipage/ Le Rallye des Pépites paloises, jeu de piste ludique et citoyen ! 4ème édition du Rallye des Pépites paloises – 28 novembre 2020 Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique qui a pour objectif de faire découvrir le patrimoine économique et industriel palois sous l’angle de la mixité et de l’égalité professionnelle.

La 4éme édition Paloise a lieu le samedi 28 novembre 2020, dans un format entièrement sécurisé. AFPA PAU 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques samedi 28 novembre 2020 – 08h30 à 17h45

