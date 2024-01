Conférence « Les imprimés béarnais de la Renaissance » av Gaston Lacoste Pau, mercredi 27 mars 2024.

Conférence « Les imprimés béarnais de la Renaissance » av Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 16:00:00

fin : 2024-03-27

par Philippe Chareyre

Dans le cadre des Nocturnes de l’Histoire, l’historien Philippe Chareyre retrace la riche histoire du livre en Béarn à la Renaissance et présente une sélection d’ouvrages remarquables conservés dans le fonds ancien et précieux de la Bibliothèque patrimoniale.

av Gaston Lacoste Bibliothèque patrimoniale

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



