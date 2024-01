Jeu de piste au musée en famille Musée des beaux-arts Pau, dimanche 10 mars 2024.

Jeu de piste au musée en famille Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 16:15:00

Un visiteur nocturne a laissé des indices dans le musée pour créer un jeu de piste, que veut-il bien nous dire ? Observez

minutieusement les tableaux et découvrez le message secret.

À l’aide d’une loupe et d’un bon sens de l’observation, tentez d’en savoir plus sur ce mystérieux visiteur… Dès 7 ans

Musée des beaux-arts 11 Rue Mathieu Lalanne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil.musee@ville-pau.fr



