Atelier P’tits philos aux archives Usine des tramways Pau, mercredi 21 février 2024.

Atelier P’tits philos aux archives Usine des tramways Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21 15:40:00

En lien avec la mission de conservation des archives intercommunales, les enfants sont amenés à s’interroger et s’exprimer sur la construction de leur identité, leur histoire et la mémoire… L’atelier est suivi d’une courte visite des espaces de conservation.

En lien avec la mission de conservation des archives intercommunales, les enfants sont amenés à s’interroger et s’exprimer sur la construction de leur identité, leur histoire et la mémoire… L’atelier est suivi d’une courte visite des espaces de conservation.

EUR.

Usine des tramways 19 Avenue Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine accueil@tourismepau.fr



L’événement Atelier P’tits philos aux archives Pau a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Pau