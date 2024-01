Regard sur les collections « Poètes au jardin. De Pétrarque à Shakespeare Pau, lundi 5 février 2024.

Regard sur les collections « Poètes au jardin. De Pétrarque à Shakespeare Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 10:45:00

fin : 2024-02-05 11:45:00

De la fin du XIVe au début du XVIIe siècle, la Renaissance a accompagné le développement de l’art et de la science des jardins. L’exposition Poètes au jardin met en perspective les arts et la poésie pour une découverte originale à travers les sept sections qui composent l’exposition, de la perception du jardin par les auteurs depuis le Moyen Âge.

« Un regard sur… », c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château.

De la fin du XIVe au début du XVIIe siècle, la Renaissance a accompagné le développement de l’art et de la science des jardins. L’exposition Poètes au jardin met en perspective les arts et la poésie pour une découverte originale à travers les sept sections qui composent l’exposition, de la perception du jardin par les auteurs depuis le Moyen Âge.

« Un regard sur… », c’est une série de visites menées par une conférencière et qui permet d’explorer dans le détail une thématique en relation avec le château.

.

Musée national du Château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Regard sur les collections « Poètes au jardin. De Pétrarque à Shakespeare Pau a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Pau