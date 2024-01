Conférence « Catherine & Corisande » Pau, samedi 3 février 2024.

Conférence « Catherine & Corisande » Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03 15:30:00

Particulièrement intéressée par la place de la femme dans l’Histoire et reconnue comme experte du genre. Lise Segas se penche ici sur l’amitié forte qui lia deux femmes, Catherine et Corisande, l’une sœur et la seconde amante d’un certain Henri IV de France et de Navarre.

Lise Segas est originaire des Landes. Spécialiste des littératures et cultures de l’Amérique latine des XVIe et XVIIe siècles, elle est maîtresse de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne.

Cette conférence sera suivie d’une dédicace de l’ouvrage » Les femme fortes il était une fois dans les Landes » par Lise Segas.

Musée national du château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



