Faîtes de l’escalade Pau, vendredi 26 janvier 2024.

Faîtes de l’escalade Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 10:00:00

fin : 2024-01-26

[FAITES DE L’ESCALADE]

Les 26 et 27 janvier, l’ensemble des salles d’escalade de l’Union Des Salles d’Escalade : UDSE vous invitent à fêter l’escalade.

Pour l’occasion, Bêta-Bloc organise une NOCTURNE : soirée spéciale, Mini-Contest de Bloc le vendredi 26/01 de 19h à 21h30 ouvert à tous dès 14 ans (podium Homme et Femme, Adulte et Jeune) animée par la @team.plots

Restaurant et Escalade de 10h à Minuit.

TARIF spécial de 5€ les 26 et 27/01 pour toute nouvelle personne souhaitant découvrir l’escalade.

C’est l’occasion de faire tester la grimpe à vos proches!

Beta Bloc Escalade

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Faîtes de l’escalade Pau a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Pau