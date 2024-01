Match d’improvisation MJC du Laü – Salle Forum des Arts Pau, vendredi 26 janvier 2024.

Match d’improvisation MJC du Laü – Salle Forum des Arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:00:00

fin : 2024-01-26

Ce match opposera des membres de notre troupe et les Improttocks, compagnie d’Anglet.

Match La Boîte à Idées contre les La TRoupe des Ateliers de Marc – les Improttoks

Après un match en janvier 2022, nous nous retrouvons sur scène face à l’équipe des Improttoks pour un nouvel affrontement à la MJC du Laü. Nous aurons besoin de vous pour venir encourager et voter pour l’équipe qui proposera les improvisations les plus originales et mettra en vie sur scène vos idées avec panache !

Ce match opposera des membres de notre troupe et les Improttocks, compagnie d’Anglet.

Match La Boîte à Idées contre les La TRoupe des Ateliers de Marc – les Improttoks

Après un match en janvier 2022, nous nous retrouvons sur scène face à l’équipe des Improttoks pour un nouvel affrontement à la MJC du Laü. Nous aurons besoin de vous pour venir encourager et voter pour l’équipe qui proposera les improvisations les plus originales et mettra en vie sur scène vos idées avec panache !

EUR.

MJC du Laü – Salle Forum des Arts 81 Avenue du Loup

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Match d’improvisation Pau a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Pau