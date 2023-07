Le Bureau Détimbré Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches Flines-lez-Raches Catégories d’Évènement: Flines-lez-Raches

Nord Le Bureau Détimbré Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches Flines-lez-Raches, 16 septembre 2023, Flines-lez-Raches. Le Bureau Détimbré Samedi 16 septembre, 11h30 Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches Fl’Aneries de Flines lez Râches, TOUT PUBLIC, GRATUIT Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches 59148 Flines-lez-Râches Flines-lez-Raches 59148 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 Julie Forquet Détails Catégories d’Évènement: Flines-lez-Raches, Nord Autres Lieu Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches Adresse 59148 Flines-lez-Râches Ville Flines-lez-Raches Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches Flines-lez-Raches

Pâture Brossolette, 59148 Flines lez Râches Flines-lez-Raches Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flines-lez-raches/