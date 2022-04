Patty dans Manipulations

Patty dans Manipulations, 25 avril 2022, . Patty dans Manipulations

2022-04-25 – 2022-04-25 EUR 16.5 L’art de la manipulation sous toutes ses formes par une experte en la matière. Un spectacle drôle qui parle à tous et surtout de tous, donc de nous ! dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville