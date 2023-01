PATTIE ET LA COLÈRE DE POSEIDON Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSEIDON Clermont-l’Hérault, 18 février 2023, Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault. PATTIE ET LA COLÈRE DE POSEIDON Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-18 17:00:00 Clermont-l’Hérault

Hérault Clermont-l’Hérault Rencontre avec un membre de l’équipe du film (TAT Production), Animateur 3D qui viendra nous expliquer les différentes étapes de la fabrication d’un film d’animation. Rencontre avec un membre de l’équipe du film (TAT Production), Animateur 3D qui viendra nous expliquer les différentes étapes de la fabrication d’un film d’animation. cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95 https://cinema-alainresnais.net/ cinema Alain Resnais

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault Hérault Ville Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault-clermont-lherault/

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSEIDON Clermont-l’Hérault 2023-02-18 was last modified: by PATTIE ET LA COLÈRE DE POSEIDON Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 18 février 2023 Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault, Hérault Hérault Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault