Patti Smith Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement

Rhône

Patti Smith Lyon 5e Arrondissement, 23 juin 2022, Lyon 5e Arrondissement. Patti Smith Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement

2022-06-23 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-23 Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille

Lyon 5e Arrondissement Rhône Lyon 5e Arrondissement EUR 54 54 Du punk au panthéon, de la poésie française à la photographie, Patti Smith a de belles tranches de vie à partager et des centaines d’histoires à raconter. contact@nuitsdefourviere.fr +33 4 72 32 00 00 http://www.nuitsdefourviere.com/ Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 5e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 5e Arrondissement Adresse Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l'Antiquaille Ville Lyon 5e Arrondissement lieuville Lugdunum Théâtres Romains de Fourvière 6 rue de l'Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-5e-arrondissement/

Patti Smith Lyon 5e Arrondissement 2022-06-23 was last modified: by Patti Smith Lyon 5e Arrondissement Lyon 5e Arrondissement 23 juin 2022 Lyon-5E-Arrondissement rhône

Lyon 5e Arrondissement Rhône