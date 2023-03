Spectacle-débat « Guérir de sa famille » Patronage Laïque Niort Niort Catégories d’Évènement: 79000

Spectacle-débat « Guérir de sa famille » Patronage Laïque, 31 mars 2023, Niort

79000 Niort . EUR 13 Il était une fois une psy, qui le soir, lorsqu’elle avait fermé la porte de son cabinet, rêvait de monter sur les planches. C’est alors que ses élèves l’ont rejoint, tenant le pari de mettre en scène auprès d’elle et avec elle, la face cachée du lien tellement intime d’un patient à son psychothérapeute. Ils ont fait pire encore en dévoilant l’intérieur d’un groupe de psychodrame, lieu tellement mystérieux pour ceux qui habituellement, ne peuvent que l’imaginer! Avec l’association « Résonances » et l’Ecole Française de Psychodrame.

Spectacle-débat adapté du livre du même nom écrit par Michèle Bromet-Camou, psychologue clinicienne, et mettant en scène un psychothérapeute dans les multiples rencontres avec ses patients. Sur réservation en ligne +33 7 78 81 40 63 Association « Résonances »

