RASA – Musique d’Inde du Nord Patronage Laïque Jules Vallès Paris, 24 mai 2024, Paris.

RASA – Musique d’Inde du Nord Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Patronage Laïque Jules Vallès Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarif Plein : 17€ Tarif Réduit : 15€ (tarifs Ville de Paris)

Début : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:00:00+02:00

Rasa – littéralement « sève » – est un concept fondamental qui gouverne toute la théorie esthétique de l’expression des sentiments dans les arts classiques de la performance en Inde.

Depuis 2015, Rasa présente le répertoire traditionnel des Rāgas et Tālas, et le duo est aujourd’hui concidéré comme une référence en Europe dans l’interprétation et l’enseignement de la musique classique de l’Inde du Nord. Rasa s’est produit dans des centaines de concerts en Europe et dans le monde dans des lieux prestigieux tels que l’Auditorium du Musée Rietberg de Zurich (Suisse), le Festival « les Sacrées Journées » de Strasbourg, l’Auditorium du Musée des Confluences à Lyon, le National Museum of Ethnology de Leiden (Pays-Bas), la Bibliothèque Vallicelliana de Rome (ISAS – Italie), l’Institut de France à Bucharest (Namaste India – Roumanie), le Musée des Arts Asiatiques de Nice, ou encore l’AMR de Genève, le Festival « Jardin des ADEM » à Genève (concert radiodiffusé retransmis sur la RTS Suisse)… Rasa possèdent deux LP à son actif – « Rasa » (2015), « Mishra Ragas » (2019). Rasa propose régulièrement des masterclass et ateliers pédagogiques en conservatoire nationaux et régionaux, et des concerts commentés dans de nombreuses médiathèques en France et en Europe. Toujours à la recherche d’horizons nouveaux, Rasa a aussi initié de nombreuses expériences autour de la musique et des arts traditionnels de l’Inde, à travers des collaborations qui ont débouché sur des représentations ou des enregistrements. En 2021, Confluence – Concerto pour sitar, tabla et orchestre à cordes, composé par N. Delaigue – a été créé au Kraznoyarsk Philharmonic Concert Hall (Russie) sous la direction de Rasa et d’Igor Polesitsky et est depuis proposé à de nombreux ensembles à cordes en Europe.

Nicolas Delaigue au Sitar, et Nihar Mehta au Tabla interpretent la riche tradition de la musique d’Inde du nord – Rāgas et Tālas – dans des genres classiques et semi-classiques. Le sitar est le luth emblématique de la musique classique d’Inde du nord et le tabla est la percussion traditionnelle la plus populaire en Inde, tant dans la musique savante que populaire. Le temps d’un concert, les spectateurs goûteront un moment à chaque fois unique et improvisé. Les émotions, les couleurs et les sensations les entraîneront alors dans une danse de l’esprit, se mêlant à une expérience spirituelle et extatique…

Evénement en partenariat avec l’Ambassade d’Inde en France et l’association Saptak India.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France

RASA